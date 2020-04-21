Проверка на въезде в Киев. 60 человек не пропустили из-за температуры

Усиленная проверка на въезде в Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

За время действия ограничений на въезд в Киев, с 16 по 21 апреля, в столицу не пропустили 60 человек с повышенной температурой. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил сегодня во время онлайн пресс-конференции.

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Он напомнил, что украинцев призывали с четверга до вечера воскресенья без необходимости не ехать в Киев.

"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой, никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков людей отправляли домой с рекомендацией самоизолироваться и обратиться к врачам", - отметил Кличко.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 в столице подтвердили еще у 42 человек, включая четырех медиков.

14 апреля об усилении контроля на въездах в Киев говорил мэр Киева.

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