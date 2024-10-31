Россия устроила 20-ю за месяц атаку "шахедов" на Киев: обломки упали в Подольском районе

Предварительно есть информация о повреждении высоковольтной ЛЭП в Подольском районе столицы

Фото: ГСЧС

В ночь на 31 октября Россия снова атаковала "шахедами", в том числе Киев. Обломки опали в Подольском районе столицы, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Это была уже 20-я воздушная атака на Киев за октябрь. Беспилотники заходили волнами и с разных направлений.

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно продолжалась два с половиной часа.

Все российские дроны были обезврежены, но в Подольском районе зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, его оперативно ликвидировали. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Предварительно есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

Информация о пострадавших не поступала.