Россия устроила 20-ю за месяц атаку "шахедов" на Киев: обломки упали в Подольском районе
В ночь на 31 октября Россия снова атаковала "шахедами", в том числе Киев. Обломки опали в Подольском районе столицы, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Это была уже 20-я воздушная атака на Киев за октябрь. Беспилотники заходили волнами и с разных направлений.
Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно продолжалась два с половиной часа.
Все российские дроны были обезврежены, но в Подольском районе зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, его оперативно ликвидировали. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.
Предварительно есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.
Информация о пострадавших не поступала.
- В ночь на 30 октября российские оккупационные войска тоже атаковали ударными беспилотниками Киев. В результате падения обломков на жилой дом в Соломенском районе пострадали девять человек.
- Поздно вечером 30 октября РФ сбросила авиабомбу на девятиэтажку в Харькове. Погиб ребенок, десятки людей пострадали.