В Киеве обломки российских дронов вызвали пожары, девять пострадавших – фото
В ночь на 30 октября российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Киев, в результате падения обломков на жилой дом в Соломенском районе пострадали люди. Об этом сообщили в столичной военной администрации.
Обломки вражеского дрона упали в Соломенском районе. В многоэтажном доме начался пожар в нескольких квартирах, эвакуировали 18 человек. Пострадали девять человек, включая одного ребенка.
По другому адресу в том же районе загорелось восьмиэтажное административное здание. Позже произошла разгерметизация газораспределительного пункта, но это уже устранили.
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