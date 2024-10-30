В Киеве обломки российских дронов вызвали пожары, девять пострадавших – фото

Пострадали девять человек, включая одного ребенка, сообщили в КМВА

Фото: ГСЧС

В ночь на 30 октября российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Киев, в результате падения обломков на жилой дом в Соломенском районе пострадали люди. Об этом сообщили в столичной военной администрации.

Обломки вражеского дрона упали в Соломенском районе. В многоэтажном доме начался пожар в нескольких квартирах, эвакуировали 18 человек. Пострадали девять человек, включая одного ребенка.

По другому адресу в том же районе загорелось восьмиэтажное административное здание. Позже произошла разгерметизация газораспределительного пункта, но это уже устранили.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС