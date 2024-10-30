У Києві уламки російських дронів спричинили пожежі, дев'ятеро постраждалих – фото
В ніч проти 30 жовтня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Київ, внаслідок падіння уламків на житловий будинок у Солом'янському районі постраждали люди. Про це повідомили у столичній військовій адміністрації.
Уламки ворожого дрона впали в Солом'янському районі. У багатоповерховому будинку почалася пожежа в кількох квартирах, евакуювали 18 людей. Постраждали дев'ятеро людей, включно з однією дитиною.
За іншою адресою в тому ж районі загорілася восьмиповерхова адміністративна будівля. Пізніше відбулася розгерметизація газорозподільного пункту, але це вже усунули.
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