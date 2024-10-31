Росія влаштувала 20-ту за місяць атаку "шахедів" на Київ: уламки впали у Подільському районі
У ніч проти 31 жовтня Росія знову атакувала "шахедами", зокрема Київ. Уламки впали у Подільському районі столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Це була вже 20-та повітряна атака на Київ за жовтень. Безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.
Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі й сумарно тривала дві з половиною години.
Усі російські дрони було знешкоджено, але в Подільському районі зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.
Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
- У ніч проти 30 жовтня російські окупаційні війська теж атакували ударними безпілотниками Київ. Унаслідок падіння уламків на житловий будинок у Солом'янському районі постраждали дев'ять людей.
- Пізно ввечері 30 жовтня РФ скинула авіабомбу на дев'ятиповерхівку у Харкові. Загинула дитина, десятки людей постраждали.