Росія влаштувала 20-ту за місяць атаку "шахедів" на Київ: уламки впали у Подільському районі

Попередньо, є інформація про пошкодження високовольтної ЛЕП у Подільському районі столиці

Фото: ДСНС

У ніч проти 31 жовтня Росія знову атакувала "шахедами", зокрема Київ. Уламки впали у Подільському районі столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Це була вже 20-та повітряна атака на Київ за жовтень. Безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі й сумарно тривала дві з половиною години.

Усі російські дрони було знешкоджено, але в Подільському районі зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Інформація щодо постраждалих не надходила.