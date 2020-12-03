С начала карантина за его нарушение в метро Киева суды оштрафовали три человека – полиция

Полиция Киева за все время карантина в Украине направила в суды 63 админпротокола о нарушении карантина в столичной подземке. Оштрафовали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С начала карантина полицейские киевского метро составили 148 административных материалов, из которых 63 направлены на рассмотрение в суды. Три человека оштрафованы на 17 000 грн.

Кроме того, сообщают в полиции, на 85 пассажиров метро правами полиции, на месте, наложен штраф за неправильное ношение масок. Там говорят, что таким образом штрафуют людей, которые категорически не соглашаются надеть маску. Речь идет о штрафе в 170-255 грн. Его можно оспорить.

Правоохранители говорят, что в первую очередь проводят превентивные мероприятия и разъясняют пассажирам правила ношения средств индивидуальной защиты.

19 ноября Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски. За нарушение предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен. Штраф можно оспорить в суде.

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок в регионах с распространением COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 14 469 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 141).

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.