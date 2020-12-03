Коронавирус. В Украине выздоровело рекордное число человек за сутки – динамика эпидемии

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 14 469 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 141), выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом – 15 372 (13 882). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Вторые сутки подряд в Украине выздоровевших больше, чем выявленных заболевших. За вчерашний день также умерли 243 больных COVID-19 (днем ранее – 169). Госпитализированы 1739 пациентов (1447).

Больше всего новых заразившихся за сутки зарегистрировали в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

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За этот период в стране провели тестирований 72 678 (днем ранее – 67 626). Методом ПЦР (основной) сделали 47 172 тестов, методом ИФА (выявляет также переболевших) – 25 506.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 772 060 заболевших, 12 960 умерших и 384 426 выздоровевших.

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Марк Сировой

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