С вершины киевского моста сняли трех человек: делали селфи - фото

С Южного моста Киева сняли трех человек (Фото: патрульная полиция)

С киевского Южного моста через Днепр сняли трех человек, в том числе двух детей, которые вылезли на его вершину ради селфи. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Инцидент произошел сегодня около полудня. Прибыв на место вызова, копы увидели на самой верхушке моста возле флага Украины человека, делавшего селфи с палкой, еще двое находились с ним рядом. На место вызвали спасателей и медиков, а снимать нарушителей пришлось при помощи вантовых канатов. В полиции уточнили, что снятых с моста им пришлось задержать.

Фото: Патрульная полиция Украины

Ими оказались 20-летний парень и двое подростков 12 и 13 лет. Как объяснили младшие задержанные, их товарищ поднялся на мост ради "воплощения мечты" - фото оттуда. В полиции добавили, что на место пришлось вызывать родителей задержанных и инспекторов для дальнейшей работы с детьми.

Ранее в Киеве катер зацепил мост - водителя задержали.

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