СБУ пришла на базу Муниципальной варты Киева: подозревает в незаконном обращении с оружием

Сегодня, 18 июня, Служба безопасности заявила об обнаружении незаконного стрелкового полигона, связанного с Муниципальной вартой Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как рассказали в спецслужбе, полигон обустроили на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе столицы.

В СБУ заявили, что к организации полигона причастны члены общественного формирования по охране общественного порядка Муниципальная варта, и назвали их деятельность противоправной.

По данным СБУ, тренировки по стрельбе на полигоне проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Как заявляют в спецслужбе, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, якобы незаконно перемещенные из района проведения ООС.

Сотрудники СБУ сообщили, что в ходе обысков в помещениях полигона обнаружили и изъяли: гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, два корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет KRISS производства США калибра 9х21 мм, около сотни патронов различного калибра, значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам производства.

На официальной странице в Facebook Муниципальной варты 16 июня был опубликован фоторепортаж о тренировках участников формирования.

Читайте также: Частные армии в Украине. Кто за ними стоит и что о них надо знать

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.