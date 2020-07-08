В МВД высказались против создания муниципальной полиции в Киеве

Муниципальная охрана может только следить за порядком, а в случае его нарушения вызывать полицию, настаивают в Нацполиции

Глава Нацполиции Игорь Клименко, комментируя инициативу мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что прерогатива применения силы может быть только у Нацполиции, а если вооружить муниципальную охрану, "то будет бардак". Об этом Клименко сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Мэр может хотеть создания муниципального подразделения, которое будет заниматься решением коммунальных вопросов, охраны помещений, - это его право. Что касается применения силы, то по закону это исключительно прерогатива полиции. И мы на этом стоим", - сказал Клименко.

Он отметил, что сотрудник муниципальной охраны может, к примеру, следить за порядком на вокзале, а в случае нарушения этого порядка – вызвать полицейского.

"А если начнем их (муниципальную охрану, - ред.) вооружать, дадим им функции, которые присущи исключительно полиции, то будет бардак", - добавил глава Нацполиции.

Кличко выступает за создание муниципальной полиции, потому что у муниципальной охраны нет тех полномочий, которые есть у правоохранителей. По словам Кличко, Киеву нужна своя полиция, "чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах со стихийной торговлей, парковкой".

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Вадим Ребрина

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