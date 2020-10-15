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СБУ совместно с посольством Израиля проведут в Киеве антитеррористические учения

15.10.2020, 20:07
СБУ совместно с посольством Израиля проведут в Киеве антитеррористические учения - Фото
Фото: facebook.com/ГУ-СБУ-у-м-Києві-та-Київській-області

В СБУ предупредили, что в Печерском и Деснянском районах столицы могут останавливать автомобили и пешеходов и проверять документы

СБУ совместно с посольством Израиля в Украине проведут в Печерском и Деснянском районах Киева масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

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Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения автомобилей и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, сообщили в СБУ.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия правоохранителей", – сказано в сообщении.

Также в СБУ добавили, что в случае обнаружения макетов взрывных устройств просят звонить по номеру "горячей линии" (044) 253-06-71.

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Вадим Ребрина
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