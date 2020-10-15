СБУ совместно с посольством Израиля проведут в Киеве антитеррористические учения

В СБУ предупредили, что в Печерском и Деснянском районах столицы могут останавливать автомобили и пешеходов и проверять документы

СБУ совместно с посольством Израиля в Украине проведут в Печерском и Деснянском районах Киева масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тренировки пройдут в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения автомобилей и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, сообщили в СБУ.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия правоохранителей", – сказано в сообщении.

Также в СБУ добавили, что в случае обнаружения макетов взрывных устройств просят звонить по номеру "горячей линии" (044) 253-06-71.

Читайте также: Полиция открыла уголовное дело за антисемитизм под Офисом Зеленского – фото

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.