UA

Полиция открыла уголовное дело за антисемитизм под Офисом Зеленского – фото

15.10.2020, 09:47
Полиция открыла уголовное дело за антисемитизм под Офисом Зеленского – фото - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Заявление об антисемитизме подала Объединенная еврейская община, которую возглавляет Игорь Коломойский

Полиция открыла уголовное дело за антисемитские надписи под Офисом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В релизе отмечается, что заявление подала Объединенная еврейская община (ОЕОУ). Известно, что президентом организации является бизнесмен Игорь Коломойский.

Представители общины заявили, что вчера под ОП неизвестные растянули банер с антисемитскими надписями.

В официальном Telegram-канале ОЕОУ сообщают, что на банере было написано: Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейском кланом Вовы Зеленского".

Читайте также: Зеленский: Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин

Дело октрыто по статье о разжигании национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти (ч. 1 ст. 161). Санкция – до пяти лет ограничения свободы.

В полиции не уточняют времени, когда произошел инцидент. Однако известно, что вчера под ОП проходила акция в честь Дня защитника Украины. Утверждений, что инцидент связан с акцией в релизе правоохранителей нет.

LIGA.net обратилась за комментариями в Правый сектор, который был одним из организаторов мероприятия.

  • В июне 2020-го посол Израиля в Украине Йоэль Лион заявил, что Украине следует закрепить определение антисемитизма в законодательстве.

Читайте также: "У меня еврейская кровь. И всем все равно в Украине". Интервью Зеленского – за минуту

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Владимир Зеленский день защитника украины марш офис президента атисемитизм объединенная еврейская община евреи

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Хорошо ли вы знаете город, где Ахметов строит второй Донецк? Тест на восемь вопросов

Хорошо ли вы знаете город, где Ахметов строит второй Донецк? Тест на восемь вопросов
 