Полиция открыла уголовное дело за антисемитизм под Офисом Зеленского – фото

Заявление об антисемитизме подала Объединенная еврейская община, которую возглавляет Игорь Коломойский

Полиция открыла уголовное дело за антисемитские надписи под Офисом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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В релизе отмечается, что заявление подала Объединенная еврейская община (ОЕОУ). Известно, что президентом организации является бизнесмен Игорь Коломойский.

Представители общины заявили, что вчера под ОП неизвестные растянули банер с антисемитскими надписями.

В официальном Telegram-канале ОЕОУ сообщают, что на банере было написано: Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейском кланом Вовы Зеленского".

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Дело октрыто по статье о разжигании национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти (ч. 1 ст. 161). Санкция – до пяти лет ограничения свободы.

В полиции не уточняют времени, когда произошел инцидент. Однако известно, что вчера под ОП проходила акция в честь Дня защитника Украины. Утверждений, что инцидент связан с акцией в релизе правоохранителей нет.

LIGA.net обратилась за комментариями в Правый сектор, который был одним из организаторов мероприятия.

В июне 2020-го посол Израиля в Украине Йоэль Лион заявил, что Украине следует закрепить определение антисемитизма в законодательстве.

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Марк Сировой

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