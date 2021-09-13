Спасатели предупреждают о грозе в Киевской области в ближайшее время
13.09.2021, 15:15
Гроза на Оболоні (Фото: LIGA.net)
Спасатели предупреждают о грозе в Киевской области в ближайший час и до конца суток сегодня, 13 сентября. Сообщение опубликовала пресс-служба ГСЧС.
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"По данным Укргидрометцентра, в Киевской области в ближайший час и до конца суток 13 сентября гроза (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
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