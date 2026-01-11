У части киевлян отсутствие света может быть длительным – ДТЭК
Отключение света в Киеве (Фото: ЕРА / Сергей Долженко)

У части киевлян отсутствие электроснабжения может быть длительным из-за атак, морозов и перегрузки сетей, которые привели к большому количеству точечных аварий. Об этом сообщили в ДТЭК.

По состоянию на 17:00 зафиксировано более 200 заявок на аварийные отключения электроэнергии. В компании отметили, что работают над восстановлением электроснабжения.

По информации ДТЭК, сейчас все доступные ресурсы задействованы для проведения ремонтных работ. В общем 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы восстановить свет в столице.

Энергетики также обратились к жителям Киева с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и поддержать работу энергосистемы. В компании просят после восстановления света включать электроприборы по очереди, чтобы избежать новых аварий из-за перегрузки сетей.

  • Ночью 9 января россияне атаковали Киев, из-за чего погибли и пострадали люди.
  • После обстрелов в энергосистеме столицы и области возникли проблемы, на левом берегу Киева остановился весь электротранспорт.
  • Власти надеются, что ситуацию с отоплением и светом в Киеве удастся нормализовать до следующего четверга.
  • 11 января в селе Гореничи Бучанского района люди перекрыли дорогу из-за критической ситуации со светом. На ситуацию отреагировал председатель Киевской ОВА Николай Калашник, отметив, что это не ускорит восстановление света.
