У частини киян відсутність світла може бути тривалою – ДТЕК
У частини киян відсутність електропостачання може бути тривалою через атаки, морози та перевантаження мереж, що призвели до великої кількості точкових аварій. Про це повідомили у ДТЕК.
Станом на 17:00 зафіксовано понад 200 заявок на аварійні відключення електроенергії. У компанії зазначили, що працюють над відновленням електропостачання.
За інформацією ДТЕК, наразі всі доступні ресурси залучені для проведення ремонтних робіт. Загалом 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб відновити світло в столиці.
Енергетики також звернулися до мешканців Києва з проханням поставитися до ситуації з розумінням та підтримати роботу енергосистеми. У компанії просять після відновлення світла вмикати електроприлади по черзі, щоб уникнути нових аварій через перевантаження мереж.
- Уночі 9 січня росіяни атакували Київ, через що загинули та постраждали люди.
- Після обстрілу в енергосистемі столиці та області виникли проблеми, на лівому березі Києва зупинився весь електротранспорт.
- Влада сподівається, що ситуацію з опаленням та світлом у Києві вдасться нормалізувати до наступного четверга.
- 11 січня у селі Гореничі Бучанського району люди перекрили дорогу через критичну ситуацію зі світлом. На ситуацію відреагував голова Київської ОВА Микола Калашник, зазначивши, що це не пришвидшить відновлення світла.
Коментарі (0)