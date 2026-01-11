У частини киян відсутність світла може бути тривалою – ДТЕК
Відключення світла в Києві (Фото: ЕРА / Сергій Долженко)

У частини киян відсутність електропостачання може бути тривалою через атаки, морози та перевантаження мереж, що призвели до великої кількості точкових аварій. Про це повідомили у ДТЕК.

Станом на 17:00 зафіксовано понад 200 заявок на аварійні відключення електроенергії. У компанії зазначили, що працюють над відновленням електропостачання.

Читайте також
Замерзлі труби, холодні батареї. Чи зможе втримати Україна тепло під російськими обстрілами

За інформацією ДТЕК, наразі всі доступні ресурси залучені для проведення ремонтних робіт. Загалом 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб відновити світло в столиці.

Енергетики також звернулися до мешканців Києва з проханням поставитися до ситуації з розумінням та підтримати роботу енергосистеми. У компанії просять після відновлення світла вмикати електроприлади по черзі, щоб уникнути нових аварій через перевантаження мереж.

  • Уночі 9 січня росіяни атакували Київ, через що загинули та постраждали люди.
  • Після обстрілу в енергосистемі столиці та області виникли проблеми, на лівому березі Києва зупинився весь електротранспорт.
  • Влада сподівається, що ситуацію з опаленням та світлом у Києві вдасться нормалізувати до наступного четверга.
  • 11 січня у селі Гореничі Бучанського району люди перекрили дорогу через критичну ситуацію зі світлом. На ситуацію відреагував голова Київської ОВА Микола Калашник, зазначивши, що це не пришвидшить відновлення світла.
київДТЕКелектропостачаннявідключення світла