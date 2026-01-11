У частини киян відсутність світла може бути тривалою – ДТЕК

В столиці зареєстровано понад 200 заявок на аварійні відключення електроенергії через велику кількість точкових аварій

Відключення світла в Києві (Фото: ЕРА / Сергій Долженко)

У частини киян відсутність електропостачання може бути тривалою через атаки, морози та перевантаження мереж, що призвели до великої кількості точкових аварій. Про це повідомили у ДТЕК.

Станом на 17:00 зафіксовано понад 200 заявок на аварійні відключення електроенергії. У компанії зазначили, що працюють над відновленням електропостачання.

За інформацією ДТЕК, наразі всі доступні ресурси залучені для проведення ремонтних робіт. Загалом 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб відновити світло в столиці.

Енергетики також звернулися до мешканців Києва з проханням поставитися до ситуації з розумінням та підтримати роботу енергосистеми. У компанії просять після відновлення світла вмикати електроприлади по черзі, щоб уникнути нових аварій через перевантаження мереж.