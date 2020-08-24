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Участники Марша защитников будут пикетировать Офис генпрокурора всю ночь

24.08.2020, 17:04
Участники Марша защитников будут пикетировать Офис генпрокурора всю ночь - Фото
Активисты у здания ОП (Источник: Укринформ)

Часть колонны выдвинулись на митинг под Офис президента

Участники Марша защитников выдвинулись с Майдана Независимости к Офису президента, ещё несколько сотен человек направились к Офису генпрокурора. Об этом сообщают Укринформ.

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Главное требование митингующих - освобождение из-под стражи подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также находящихся под домашним арестом Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. 

В комментарии УНИАН, координатор колонны Пётр Киян сообщил, что активисты проведут ночь под Офисом генпрокурора накануне суда об изменении меры пресечения Антоненко. 

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Станислав Стороженко
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