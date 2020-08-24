Участники Марша защитников будут пикетировать Офис генпрокурора всю ночь
24.08.2020, 17:04
Активисты у здания ОП (Источник: Укринформ)
Часть колонны выдвинулись на митинг под Офис президента
Участники Марша защитников выдвинулись с Майдана Независимости к Офису президента, ещё несколько сотен человек направились к Офису генпрокурора. Об этом сообщают Укринформ.
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Главное требование митингующих - освобождение из-под стражи подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также находящихся под домашним арестом Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
В комментарии УНИАН, координатор колонны Пётр Киян сообщил, что активисты проведут ночь под Офисом генпрокурора накануне суда об изменении меры пресечения Антоненко.
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- 12 декабря 2019 года медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко были объявлены подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- 11 августа 2020 года суд изменил меру пресечения для Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест.
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