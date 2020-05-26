В Александровской больнице Киева произошел пожар: главврач заявляет о поджоге

Фото - пресс-служба ГСЧС

25 мая в столичной Александровской больнице, где лечат пациентов с коронавирусом, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, уточнив, что причина пожара - короткое замыкание. Главврач больницы Людмила Антоненко написала в Facebook, что речь идет об умышленном поджоге.

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Сообщение о пожаре в больнице, по данным ГСЧС, поступило в 18:28.

"На шестом этаже шестиэтажного корпуса больницы в подсобном помещении произошло короткое замыкание, с последующим горением", - заявили в ГСЧС. Пожар удалось ликвидировать в 18:56. Жертв и пострадавших нет.

Антоненко написала, что версия о коротком замыкании не подтвердилась: "Вместо этого эксперты определили, что это был умышленный поджог". Также главврач понадеялась, что "поджигателя найдут". На месте происшествия работала полиция.

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