В Бучанском районе Киевской области 56 000 семей без света из-за атаки РФ
В Бучанском районе Киевской области в результате ночной атаки российских дронов 56 000 семей остались без света. Об этом сообщил ДТЭК.
Энергетики запитали объекты критической инфраструктуры, восстановительные работы пока еще продолжаются. Ситуацию осложняет мороз.
Также в ДТЭК напомнили, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.
По данным Минэнерго, враг атаковал энергетическую инфраструктуру еще и в Одесской области – также есть обесточенные потребители. Но самой сложной ситуация остается в столице и в Киевской области.
Операторы системы распределения применяются в регионе сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний пока не действуют, к прогнозируемым отключениям удастся приступить после стабилизации ситуации.
Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.
- В результате последних обстрелов и сильных морозов украинская энергосистема работает в условиях жесткого дефицита. По данным президента Владимира Зеленского, на 15 января при потребности 18 ГВт были доступны только 11 ГВт электроэнергии.
- В Украине из-за этого планируют ослабить комендантский час, первым – для Киева. Пункты несокрушимости будут работать круглосуточно.
- 16 января в столице снизили мощность всего уличное освещение до 20% из-за дефицита электроэнергии.
- А УЗ на пяти крупных железнодорожных вокзалах приглушила внешнее освещение.
Комментарии (0)