В Бучанском районе Киевской области 56 000 семей без света из-за атаки РФ

По данным Минэнерго, в Киевской области самая сложная ситуация. В Одесской области также есть отключения света

Энергетики (Иллюстративное фото: Минэнерго)

В Бучанском районе Киевской области в результате ночной атаки российских дронов 56 000 семей остались без света. Об этом сообщил ДТЭК.

Энергетики запитали объекты критической инфраструктуры, восстановительные работы пока еще продолжаются. Ситуацию осложняет мороз.

Также в ДТЭК напомнили, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.

По данным Минэнерго, враг атаковал энергетическую инфраструктуру еще и в Одесской области – также есть обесточенные потребители. Но самой сложной ситуация остается в столице и в Киевской области.

Операторы системы распределения применяются в регионе сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний пока не действуют, к прогнозируемым отключениям удастся приступить после стабилизации ситуации.

Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных линий.