У Бучанському районі Київщини 56 000 сімей без світла через атаку РФ

За даними Міненерго, у Київській області найскладніша ситуація. В Одеській області також є відключення світла

Енергетики (Ілюстративне фото: Міненерго)

У Бучанському районі Київської області внаслідок нічої атаки російських дронів 56 000 родин залишились без світла. Про це повідомив ДТЕК.

Енергетики заживили об’єкти критичної інфраструктури, відновлювальні роботи наразі ще триваються. Ситуацію ускладнює мороз.

Читайте також Стабільність енергомережі без чарівної палички: як повернути світло

Також у ДТЕК нагадали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.

За даними Міненерго, ворог атакував енергетичну інфраструктуру ще й в Одеській області – також є знеструмлені споживачі. Але найскладнішою ситуація лишається у столиці та в Київській області.

Оператори системи розподілу застосовуються в регіоні мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють, до прогнозованих відключень вдасться повренутися після стабілізації ситуації.

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.