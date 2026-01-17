У Бучанському районі Київщини 56 000 сімей без світла через атаку РФ
У Бучанському районі Київської області внаслідок нічої атаки російських дронів 56 000 родин залишились без світла. Про це повідомив ДТЕК.
Енергетики заживили об’єкти критичної інфраструктури, відновлювальні роботи наразі ще триваються. Ситуацію ускладнює мороз.
Також у ДТЕК нагадали, що в Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення.
За даними Міненерго, ворог атакував енергетичну інфраструктуру ще й в Одеській області – також є знеструмлені споживачі. Але найскладнішою ситуація лишається у столиці та в Київській області.
Оператори системи розподілу застосовуються в регіоні мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень наразі не діють, до прогнозованих відключень вдасться повренутися після стабілізації ситуації.
Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.
- Унаслідок останніх обстрілів і через сильні морози українська енергосистема працює в умовах жорсткого дефіциту. За даними президента Володимира Зеленського, на 15 січня за потреби 18 ГВт були доступні тільки 11 ГВт електроенергії.
- В Україні через це планують послабити комендантську годину, першим – для Києва. Пункти незламності працюватимуть цілодобово.
- 16 січня у столиці знизили потужність усього вуличного освітлення до 20% через дефіцит електроенергії.
- А УЗ на п'яти крупних залізничних вокзалах приглушила зовнішнє освітлення.
