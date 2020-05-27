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В час пик будут ограничивать вход на некоторые станции метро в Киеве - Кличко

В час пик будут ограничивать вход на некоторые станции метро в Киеве - Кличко - Фото
Фото: depositphotos.com
27.05.2020, 13:13

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за два дня метро перевезло 773 000 человек, до эпидемии в сутки было более 1,5 млн пассажиров

В киевском метро в час пик могут ограничивать вход на некоторые станции. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию ​​и в маске", - объяснил Кличко.

По его словам, в столице за несколько дней после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 000 пассажиров, метро за два дня - 773 000 человек.

"Как вы знаете, с 23 мая в Киеве возобновил свою работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. На линии вышли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. С соблюдением санитарных норм и регламентов общественный транспорт КП Киевпастранс перевез с 23 мая почти 835 000 пассажиров", - отметил Кличко.

Кличко уточнил, что в первый день работы, 25 мая, метрополитеном воспользовались 310 000 человек, 26 мая, метро перевезло 463 000 пассажиров.

Он напомнил, что до эпидемии коронавируса пассажиропоток в метро был более 1,5 млн человек в сутки.

Кличко призвал пассажиров не пренебрегать правилами.

Мэр подчеркнул, что не все пассажиры придерживаются социальной дистанции и носят маску. "А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим. Поэтому не пренебрегайте правилами", - сказал он.

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Арина Толина
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