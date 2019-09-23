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В КГГА рассказали, сколько в школах Киева детей без прививок

В КГГА рассказали, сколько в школах Киева детей без прививок - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
23.09.2019, 16:17

Опасность инфекционных заболеваний в детских коллективах сохраняется

За год количество непривитых детей в школах и детских садах Киева сократилось почти вдвое, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Информация собрана на основании медицинских справок, выданных родителям. По данным КГГА, среди учеников в школах Киева - 6,7% непривитых, среди посещающих детские сады - 9,6% (включая детей, которым вакцинация противопоказана).

Несмотря на позитивную тенденцию, медики отмечают, что такое количество детей без прививок, посещающих школы, детские сады, кружки и секции - достаточно высокий показатель. Опасность возникновения в детских коллективах инфекционных болезней, от которых защищают прививки, сохраняется.

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вакцинация прививки
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