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В Киеве уже 1122 заболевших коронавирусом: карта по районам

В Киеве уже 1122 заболевших коронавирусом: карта по районам - Фото
Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
24.04.2020, 12:18

За сутки больше всего заболевших в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах

В Киеве за сутки выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19, всего заболевших - 1122. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

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За сутки в Киеве не зафиксировано летальных случаев от COVID-19, восемь человек выздоровело. Среди заболевших за сутки - трое медиков. Всего с начала пандемии в Киеве выздоровело 53 человека.

Госпитализировано 20 пациентов, остальные под контролем врачей лечатся на самоизоляции.

Девять случаев COVID-19 за сутки выявлено в монастырях: пять в Киево-Печерской Лавре, три - в Покровском Голосеевском монастыре, один - в женском монастыре Святого Пантелеймона.

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Данные по районам:

Печерский - всего 271 случаев (5 новых);

Дарницкий - 166 (2);

Соломенский - 112 (6);

Голосеевский - 109 (9);

Деснянский - 96 (9);

Днепровский - 92 (9);

Шевченковский - 89 (4);

Святошинский - 67 (7);

Оболонский - 67 (8);

Подольский - 53 (4).

  • На утро 24 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 725 035 человек, 191 047 умерли, 745 813 выздоровели.
  • В трех областях Украины за прошедшие сутки выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом, еще в трех - ни одного.

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Денис Юдин
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