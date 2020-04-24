В Киеве уже 1122 заболевших коронавирусом: карта по районам

В Киеве за сутки выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19, всего заболевших - 1122. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.
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За сутки в Киеве не зафиксировано летальных случаев от COVID-19, восемь человек выздоровело. Среди заболевших за сутки - трое медиков. Всего с начала пандемии в Киеве выздоровело 53 человека.
Госпитализировано 20 пациентов, остальные под контролем врачей лечатся на самоизоляции.
Девять случаев COVID-19 за сутки выявлено в монастырях: пять в Киево-Печерской Лавре, три - в Покровском Голосеевском монастыре, один - в женском монастыре Святого Пантелеймона.
Данные по районам:
Печерский - всего 271 случаев (5 новых);
Дарницкий - 166 (2);
Соломенский - 112 (6);
Голосеевский - 109 (9);
Деснянский - 96 (9);
Днепровский - 92 (9);
Шевченковский - 89 (4);
Святошинский - 67 (7);
Оболонский - 67 (8);
Подольский - 53 (4).
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