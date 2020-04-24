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Коронавирус. Заболели 2,7 млн человек, выздоровели 746 000: последние данные

Коронавирус. Заболели 2,7 млн человек, выздоровели 746 000: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
24.04.2020, 06:44

С начала пандемии в мире умерли от COVID-19 191 047 человек, больше всего летальных случаев в США - 50 236

На утро 24 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 725 035 человек, 191 047 умерли, 745 813 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего с начала эпидемии заразились COVID-19 886 442 человек, зафиксированы 50 236 летальных случаев, выздоровели 85 пациентов.

На втором месте - Испания, заболели 213 024, умерли 22 157, выздоровели 89 250.

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Италия занимает третье место, инфицированы 189 973 человека, летальных случаев 25 549, 57 576 выздоровевших.

На четвертом - Франция – 158 183 случаев, 21 856 умерли, 42 088 выздоровели.

На пятом - Германия – 153 129 заболевших, 5575 умерли, 103 300 выздоровели.

На шестом - Великобритания – 138 078 случаев, 18 738 умерли, данных о выздоровевших нет.

Турция – на седьмом, заболели 101 790, умерли 2491, выздоровели 18 491.

  • 16 апреля в ВОЗ зафиксировали почти миллион случаев заболевания в Европе - ближайшие недели будут особенно важными.
  • 20 апреля Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабили карантин.

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Арина Толина
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