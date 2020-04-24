Динамика COVID-19 по регионам. В трех областях за сутки ни одного нового случая

Иллюстративное фото: Andrea Canali/ЕРА

В трех областях Украины за прошедшие сутки выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом, еще в трех - ни одного. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.

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Более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве (63), Черновицкой (59) и Киевской (54) областях.

В Полтавской, Херсонской и Луганской областях за сутки новых случаев не выявлено.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии зафиксировано в Черновицкой области и Киеве.

Данные по областям:

Черновицкая - 1199 случаев (59 новых);

Киев - 1122 (63);

Ивано-Франковская - 684 (40);

Тернопольская - 532 (33);

Киевская - 505 (54);

Ровенская - 437 (41);

Винницкая - 370 (17);

Житомирская - 309 (5);

Львовская - 298 (16);

Кировоградская - 283 (25);

Закарпатская - 260 (30);

Черкасская - 234 (14);

Волынская - 203 (15);

Днепропетровская - 195 (9);

Одесская - 169 (8);

Запорожская - 163 (17);

Полтавская - 161 (0);

Харьковская - 118 (17);

Николаевская - 103 (4);

Сумская - 90 (1);

Херсонская - 77 (0);

Хмельницкая - 65 (4);

Луганская - 27 (0);

Донецкая - 24 (3);

Черниговская - 19 (2).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В апреле ВОЗ сообщала, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не появится вакцина.

Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.

На 09:00 24 апреля в Украине зарегистрировали 7647 случаев заражения коронавирусом, 193 пациента умерли, выздоровели 601 человек .

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