Динамика COVID-19 по регионам. В трех областях за сутки ни одного нового случая

В трех областях Украины за прошедшие сутки выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом, еще в трех - ни одного. Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве (63), Черновицкой (59) и Киевской (54) областях.
В Полтавской, Херсонской и Луганской областях за сутки новых случаев не выявлено.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии зафиксировано в Черновицкой области и Киеве.
Данные по областям:
Черновицкая - 1199 случаев (59 новых);
Киев - 1122 (63);
Ивано-Франковская - 684 (40);
Тернопольская - 532 (33);
Киевская - 505 (54);
Ровенская - 437 (41);
Винницкая - 370 (17);
Житомирская - 309 (5);
Львовская - 298 (16);
Кировоградская - 283 (25);
Закарпатская - 260 (30);
Черкасская - 234 (14);
Волынская - 203 (15);
Днепропетровская - 195 (9);
Одесская - 169 (8);
Запорожская - 163 (17);
Полтавская - 161 (0);
Харьковская - 118 (17);
Николаевская - 103 (4);
Сумская - 90 (1);
Херсонская - 77 (0);
Хмельницкая - 65 (4);
Луганская - 27 (0);
Донецкая - 24 (3);
Черниговская - 19 (2).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE