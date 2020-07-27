В Киеве авария на ТЭЦ-5: проблемы с электро- и водоснабжением в трех районах

Городские власти обещают решить возникшие проблемы ориентировочно через три часа

В Киеве произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной. В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах столицы могут быть перебои с электроснабжением. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, соответствующие подразделения коммунального предприятия Киевтеплоэнерго работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования ТЭЦ-5. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3 часа.

Сообщается, что часть жителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов остаются без электроснабжения, некоторые – без водоснабжения.

В связи с отсутствием напряжения в электросети задерживалось движение троллейбусов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50. В 20:10 КГГА сообщила, что движение троллейбусных маршрутов восстановлено.

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Наталия Медведева

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