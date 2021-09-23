В Киеве группа псевдополицейских подбрасывала наркотики и вымогала взятки – фото, видео
В Киеве задержали группу таксистов, которые под видом полицейских занимались вымогательством. Они подбрасывали наркотики в посылки и требовали взятки у получателей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Группа задержанных состояла из семи человек в возрасте от 25 до 33 лет.
Организатором, по данным полиции, был 28-летний житель Киева. Он арендовал два десятка автомобилей и устроил водителями такси на курьерские доставки остальных участников группы.
Получив заказ, подозреваемые вскрывали посылку. Если в ней были наркотики, они сразу сообщали "шефу" адрес доставки. Если же наркотиков не находили, их подбрасывали в отправление лично.
После таксист доставлял заказ адресату, к которому в это время подходил организатор группы с другими сообщниками. Они представлялись полицейскими и обвиняли человека в сбыте наркотиков.
Жертву сажали в машину, надевали наручники и не освобождали до тех пор, пока не получали на указанную банковскую карту денежный перевод. Суммы, которые требовали псевдополицейские, достигали $2000.
Полиции известно о семи потерпевших. У подозреваемых изъяли автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, радиостанции, пневматические пистолеты, которые использовались во время преступлений, а также марихуану.
- В 2019 году в Киеве патрульные задержали фейковый автомобиль полиции с псевдополицейским за рулем.
- В июне 2021 года в Харькове правоохранители заявили о разоблачении группы псевдополицейских, которые вымогали деньги у наркодилеров.
- 20 сентября ГБР заявило о разоблачении в Днепропетровской области пятерых полицейских, которые запугивали людей и силой выбивали у них деньги.
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