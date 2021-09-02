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В Киеве грузовик провалился в фонтан на Арсенальной. Его только вчера открыли: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 11:48
В Киеве грузовик провалился в фонтан на Арсенальной. Его только вчера открыли: фото, видео - Фото
Инцидент с грузовиком и фонтаном на Арсенальной, Киев (фото - Виталий Кличко)

В Киеве грузовик провалился в сухой фонтан у станции метро Арсенальная, который только вчера открыли. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, водитель грузовика с утра привез бутылированную воду в одно из учреждений, однако не остановился у ворот, подъехал ближе и повредил фонтан.

В результате инцидента было повреждено покрытие фонтана, сейчас специалисты проверяют состояние форсунок, которые находятся под плиткой.

На кадрах из соцсетей видно, что грузовик провалил плитку и застрял в фонтане. Судя по фото Кличко, сейчас место аварии ограждено.

Кличко говорит, что инвестор до конца недели обещает восстановить фонтан. По мнению мэра, водитель должен компенсировать убытки.

Вчера Кличко открывал отреставрированную площадь на Арсенальной, сообщала пресс-служба Киевской горгосадминистрации. Фонтан выглядел так:

Марк Сировой
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киев грузовик фонтан арсенальная
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