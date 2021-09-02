В Киеве грузовик провалился в фонтан на Арсенальной. Его только вчера открыли: фото, видео

В Киеве грузовик провалился в сухой фонтан у станции метро Арсенальная, который только вчера открыли. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, водитель грузовика с утра привез бутылированную воду в одно из учреждений, однако не остановился у ворот, подъехал ближе и повредил фонтан.

В результате инцидента было повреждено покрытие фонтана, сейчас специалисты проверяют состояние форсунок, которые находятся под плиткой.

На кадрах из соцсетей видно, что грузовик провалил плитку и застрял в фонтане. Судя по фото Кличко, сейчас место аварии ограждено.

Кличко говорит, что инвестор до конца недели обещает восстановить фонтан. По мнению мэра, водитель должен компенсировать убытки.

Вчера Кличко открывал отреставрированную площадь на Арсенальной, сообщала пресс-служба Киевской горгосадминистрации. Фонтан выглядел так:

10 августа в Киеве произошел скандал из-за съемок рекламного ролика Red Bull. Во время съемок на Софийской площади дрифтовали автомобили, после чего остались следы от колес на брусчатке.

В КГГА утверждают, что не давали разрешения на съемки, а полиция открыла уголовное дело о хулиганстве. Компания Red Bull извинилась перед киевлянами и властями столицы.

Марк Сировой

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