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14.03.2019, 11:19

В Киеве могут ограничить на вход и выход две станции метро

В Киеве могут ограничить на вход и выход две станции метро - Фото
Фото: LIGA.net

В метро Киева вечером возможны изменения в работе из-за матча "Динамо" - "Челси"

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Сегодня вечером, 14 марта, в связи с проведением футбольного матча в Киеве могут быть внесены изменения в график работы метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

На станции метро Площадь Льва Толстого на выход работает только один эскалатор, в связи с чем возможны скопления людей.

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Станция Олимпийская будет работать с возможными ограничениями на вход.

Дворец спорта будет работать без ограничений. 

Сегодня, 14 марта, в 19:55 в Киеве на НСК Олимпийский состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором вице-чемпион Украины "Динамо" принимает обладателя Кубка Англии "Челси".

8 марта в Лондоне "Челси" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.  

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Теги: футбол, киев, метро, ограничение, график работы
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