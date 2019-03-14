В Киеве могут ограничить на вход и выход две станции метро

Фото: LIGA.net

Сегодня вечером, 14 марта, в связи с проведением футбольного матча в Киеве могут быть внесены изменения в график работы метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

На станции метро Площадь Льва Толстого на выход работает только один эскалатор, в связи с чем возможны скопления людей.

Реклама

Станция Олимпийская будет работать с возможными ограничениями на вход.

Дворец спорта будет работать без ограничений.

Сегодня, 14 марта, в 19:55 в Киеве на НСК Олимпийский состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором вице-чемпион Украины "Динамо" принимает обладателя Кубка Англии "Челси".

8 марта в Лондоне "Челси" разгромил "Динамо" со счетом 3:0.