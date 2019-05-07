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07.05.2019, 11:44

В Киеве на Бандеры нашли противотанковую мину

В Киеве на Бандеры нашли противотанковую мину - Фото
Иллюстративное фото (ГСЧС)

Боеприпас, который лежал в грунте с времен Второй мировой войны, изъяли и уничтожили на полигоне

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Вчера, 6 мая, в Оболонском районе столицы на улице Степана Бандеры нашли противотанковую мину ТМ-62 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Подозрительный предмет нашли местные жители во время прогулки и вызвали пиротехников ГСЧС. Специалисты изъяли и уничтожили мину на полигоне.

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Отмечается, что всего с начала года на территории Киева изъяли и уничтожили 479 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой.

5 мая в селе Вольное в Киевской области в результате взрыва в частном доме погиб один человек и еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Читайте также: В Киеве от взрыва гранаты погибли два человека

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Теги: киев, ГСЧС, мина
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