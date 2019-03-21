В Киеве на Дорогожичах маршрутка сбила людей: фото, видео

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве, возле станции метро Дорогожичи водитель маршрутки 155 сбил переходивших дорогу людей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По данным издания, пострадали трое пешеходов. Всех их госпитализировали. Одна из женщин получила серьезные травмы лица.

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Также журналисты сообщают, что свидетели самостоятельно пытались сдвинуть автобус, так как под ним находился человек.

Киев оперативный пишет, что маршрутка сбила двух девушек, которые переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора.

Также, по информации издания, очевидцы происшествия избили водителя маршрутки.

Официальной информации от киевской полиции по данному инциденту пока нет.

18 марта на перекрестке улиц Телиги и Дорогожицкой также произошло серьезное ДТП с участием маршрутки. Пострадали четыре человека.