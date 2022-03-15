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В Киеве и Киевской области до 17 марта вводится комендантский час

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 12:25
В Киеве и Киевской области до 17 марта вводится комендантский час - Фото
Фото - Антон Геращенко
дополнено

По решению военного командования, с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта в Киеве и Киевской области будет действовать комендантский час, сообщает КГГА.

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По городу будет запрещено передвигаться без спецпропусков. Выходить можно, только чтобы дойти до укрытия.

"Сегодня – сложный и опасный момент. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, – в укрытии", – сообщает КГГА, цитируя Виталия Кличко.

Напомним, в последние два дня Киев подвергается вражескому обстрелу. Сегодня в результате обстрелов пострадали частный дом на Осокорках, десятиэтажка в Подольском районе и фасад здания станции метро "Лукьяновская", а также два дома в Святошинском районе.

14 марта российские войска обстреляли дом на Оболони и завод "Антонов", а на Подоле были разрушения в результате падения обломков сбитой вражеской крылатой ракеты.

Валерия Давыдова
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война киев
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