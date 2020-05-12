В Киеве на посту части ВСУ нашли тело военного с огнестрельным ранением головы

Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП

В Киеве на территории воинской части А0139 нашли тело военного с огнестрельным ранением головы. Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ.

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По данным ведомства, 11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружили тело военного с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали группа оперреагирования Центрального управления ВСП и полицейские.

Сейчас продолжается расследование инцидента.

27 августа 2018 года в учебном центре ВСУ Десна совершил самоубийство солдат срочной службы.

2 января сообщалось, что на Донбассе военный совершил самоубийство.