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В Киеве на посту части ВСУ нашли тело военного с огнестрельным ранением головы

В Киеве на посту части ВСУ нашли тело военного с огнестрельным ранением головы - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП
12.05.2020, 13:59

В Киеве на территории воинской части А0139 нашли тело военного

В Киеве на территории воинской части А0139 нашли тело военного с огнестрельным ранением головы. Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ.

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По данным ведомства, 11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружили тело военного с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали группа оперреагирования Центрального управления ВСП и полицейские.

Сейчас продолжается расследование инцидента. 

Владислав Сердюк
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