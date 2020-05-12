В Киеве на посту части ВСУ нашли тело военного с огнестрельным ранением головы

В Киеве на территории воинской части А0139 нашли тело военного с огнестрельным ранением головы. Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ.
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По данным ведомства, 11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружили тело военного с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали группа оперреагирования Центрального управления ВСП и полицейские.
Сейчас продолжается расследование инцидента.