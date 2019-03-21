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21.03.2019, 10:29

В Киеве неизвестные в масках подожгли магазин Roshen

В Киеве неизвестные в масках подожгли магазин Roshen - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данным полиции, инцидент произошел вчера в Днепровском районе столицы около 21:00

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В Киеве 20 марта неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции столицы.

Инцидент произошел около 21:00. Полиция опросила свидетелей, которые сообщили, что к магазину подбежали два человека в медицинских масках, облили витрину неизвестным веществом и подожгли. После этого они с места преступления скрылись.

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Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла остатки бутылки, в которой находилось неизвестное вещество, его отправили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к поджогу, прорабатывается видео с камер наблюдения.

18 марта возле магазина Roshen, который расположен недалеко от Бессарабского рынка, произошел пожар.

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Теги: киев, поджог, магазин Roshen
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