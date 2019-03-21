В Киеве неизвестные в масках подожгли магазин Roshen

В Киеве 20 марта неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции столицы.
Инцидент произошел около 21:00. Полиция опросила свидетелей, которые сообщили, что к магазину подбежали два человека в медицинских масках, облили витрину неизвестным веществом и подожгли. После этого они с места преступления скрылись.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла остатки бутылки, в которой находилось неизвестное вещество, его отправили на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В полиции уточнили, что проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к поджогу, прорабатывается видео с камер наблюдения.
18 марта возле магазина Roshen, который расположен недалеко от Бессарабского рынка, произошел пожар.