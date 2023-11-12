В Киеве нетрезвый водитель BMW врезался в пять припаркованных авто, началась драка – фото

В Киеве произошла масштабная авария с участием шести автомобилей. Водителя, повредившего пять авто, задержали, он был в нетрезвом состоянии, сообщили в полиции. Также правоохранители рассказали, что между участниками ДТП произошла драка.

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Патрульная полиция Киева сообщила, что из-за масштабной аварии на проспекте Отрадном движение транспорта затруднено.

Около 22:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Отрадном. Водитель, BMW, будучи, вероятно, в нетрезвом состоянии, повредил пять автомобилей, из-за чего между гражданами возник конфликт.

Когда прибыли инспекторы, вероятный виновник ДТП согласился пройти осмотр состояния опьянения. Результат – 1,84 промилле алкоголя в крови.

Полиция Киева уточнила, что в результате происшествия между водителем BMW, его друзьями и водителями поврежденных авто произошла драка.

Когда водитель BMW столкнулся с припаркованными автомобилями, владельцы начали возмущаться и словесная перепалка переросла в драку. На месте работали патрульные и спецназовцы.

Правоохранители задержали водителя. Информация о пострадавших не поступала.

23 октября замначальника департамента патрульной полиции Белошицкий сообщил, что всего с января по сентябрь 2023 года включительно в Украине произошло 17 394 ДТП с пострадавшими и погибшими. Из них 5054 произошли в ночное время.

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