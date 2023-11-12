UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве нетрезвый водитель BMW врезался в пять припаркованных авто, началась драка – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 00:10
В Киеве нетрезвый водитель BMW врезался в пять припаркованных авто, началась драка – фото - Фото
Фoтo - патрульна поліція Києва

В Киеве произошла масштабная авария с участием шести автомобилей. Водителя, повредившего пять авто, задержали, он был в нетрезвом состоянии, сообщили в полиции. Также правоохранители рассказали, что между участниками ДТП произошла драка.

Патрульная полиция Киева сообщила, что из-за масштабной аварии на проспекте Отрадном движение транспорта затруднено.

Около 22:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Отрадном. Водитель, BMW, будучи, вероятно, в нетрезвом состоянии, повредил пять автомобилей, из-за чего между гражданами возник конфликт.

Когда прибыли инспекторы, вероятный виновник ДТП согласился пройти осмотр состояния опьянения. Результат – 1,84 промилле алкоголя в крови.

Полиция Киева уточнила, что в результате происшествия между водителем BMW, его друзьями и водителями поврежденных авто произошла драка. 

Когда водитель BMW столкнулся с припаркованными автомобилями, владельцы начали возмущаться и словесная перепалка переросла в драку. На месте работали патрульные и спецназовцы.

Правоохранители задержали водителя. Информация о пострадавших не поступала.

В Киеве нетрезвый водитель BMW врезался в пять припаркованных авто, началась драка – фото

В Киеве нетрезвый водитель BMW врезался в пять припаркованных авто, началась драка – фото

В Киеве нетрезвый водитель BMW врезался в пять припаркованных авто, началась драка – фото
  • 23 октября замначальника департамента патрульной полиции Белошицкий сообщил, что всего с января по сентябрь 2023 года включительно в Украине произошло 17 394 ДТП с пострадавшими и погибшими. Из них 5054 произошли в ночное время.

Читайте также: Уволен министр обороны Хорватии. Он попал в ДТП, в котором погиб водитель фургона – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтпкиевавария

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 