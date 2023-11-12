У Києві водій BMW напідпитку врізався у п’ять припаркованих авто, почалася бійка – фото
У Києві сталася масштабна аварія за участю шести автомобілів. Водія, який пошкодив п’ять авто, затримали, він був у нетверезому стані, повідомили в поліції. Також правоохоронці розповіли, що між учасниками ДТП сталася бійка.
Патрульна поліція Києва повідомила, що через масштабну аварію на проспекті Відрадному рух транспорту ускладнено.
Близько 22:00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на проспекті Відрадному. Водій, BMW перебуваючи, ймовірно, в нетверезому стані, пошкодив п’ять автомобілів, через що між громадянами виник конфлікт.
Коли прибули інспектори, ймовірний винуватець ДТП погодився пройти огляд на стан сп’яніння. Результат — 1,84 проміле алкоголю в крові.
Поліція Києва уточнила, що внаслідок події між водієм BMW, його друзями та водіями пошкоджених авто виникла бійка.
Коли водій BMW здійснив зіткнення із припаркованими автомобілями, власники почали обурюватись і словесний конфлікт переріс у бійку. На місці працювали патрульні та спецпризначенці.
Правоохоронці затримали водія. Інформація щодо потерпілих не надходила.
- 23 жовтня заступник начальника департаменту патрульної поліції Білошицький повідомив, що загалом з січня до вересня 2023 року включно в Україні трапилось 17 394 ДТП із потерпілими й загиблими. З них 5054 сталися у нічний час.
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