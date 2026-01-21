В Киеве ночью начнут подачу тепла в дома, которые остались без отопления 9 и 20 января
В ночь на 22 января начнут подачу тепла в дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды – 9 и 20 января. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
Мэр Киева заявил, что подача отопления начнется в 3260 домов. Они оставались без отопления дважды – 9 и 20 января.
По словам Кличко, чтобы тепло дошло до домов киевлян нужно ориентировочно двое суток.
В то же время он отметил, что водоснабжение восстановили всем жителям столицы.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам подачу отопления и энергоснабжение.
Вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам.
"Поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни. Над восстановлением света и тепла в течение дня работало 160 бригад. В ночное время на местах будут привлечены 52 бригады. Должны быть готовы к любым сценариям", – подчеркнул он.
Шмыгаль добавил, что удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. В настоящее время без отопления остается 3261 дом. Поставлена задача в течение 22 января подать тепло в как можно большее количество домовладений.
Чиновник рассказал, что на критических точках города привлечены 124 генератора разной мощности. Также в городе развернут 91 пункт помощи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на 68 локациях.
- Днем 21 января Зеленский сообщал, что в столице без отопления при минусовой температуре остаются 4000 домов (примерно треть от общего количества), без электроэнергии – почти 60% потребителей.
- Вечером энергетики восстановили электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры Киева после российской комбинированной атаки 20 января.
