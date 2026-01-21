В Киеве ночью начнут подачу тепла в дома, которые остались без отопления 9 и 20 января

В столице насчитывается более 3000 домов, которые остались без отопления дважды – в результате обстрелов 9 и 20 января

Блэкаут (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 22 января начнут подачу тепла в дома, которые в результате обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды – 9 и 20 января. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Мэр Киева заявил, что подача отопления начнется в 3260 домов. Они оставались без отопления дважды – 9 и 20 января.

По словам Кличко, чтобы тепло дошло до домов киевлян нужно ориентировочно двое суток.

В то же время он отметил, что водоснабжение восстановили всем жителям столицы.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам подачу отопления и энергоснабжение.

Вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам.

"Поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни. Над восстановлением света и тепла в течение дня работало 160 бригад. В ночное время на местах будут привлечены 52 бригады. Должны быть готовы к любым сценариям", – подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. В настоящее время без отопления остается 3261 дом. Поставлена задача в течение 22 января подать тепло в как можно большее количество домовладений.

Чиновник рассказал, что на критических точках города привлечены 124 генератора разной мощности. Также в городе развернут 91 пункт помощи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на 68 локациях.