У Києві вночі почнуть подачу тепла у будинки, які залишилися без опалення 9 та 20 січня

У столиці нараховується понад 3000 будинків, які залишилися без опалення двічі – внаслідок обстрілів 9 та 20 січня

У ніч проти 22 січня розпочнуть подачу тепла в будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі – 9 та 20 січня. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Мер Києва заявив, що подача опалення розпочнеться в 3260 будинків. Вони залишалися без опалення двічі – 9 та 20 січня.

За словами Кличка, щоб тепло дійшло до домівок киян потрібно орієнтовно дві доби.

Водночас він наголосив, що водопостачання відновили всім мешканцям столиці.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам подачу тепла та енергопостачання.

Віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що у Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

"Поставлені завдання вийти на цей режим найближчими днями. Над відновленням світла та тепла упродовж дня працювало 160 бригад. У нічний час на місцях будуть залучені 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", – наголосив він.

Шмигаль додав, що вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок. Поставлено завдання протягом 22 січня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань.

Посадовець розповів, що на критичних точках міста залучені 124 генератори різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 68 локаціях.