В Киеве объявили штормовое предупреждение

По данным Укргидрометцентра, 3 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
- Ранее сообщалось, что 4 ноября в столице - сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10, +12 градусов.