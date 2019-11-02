В Киеве объявили штормовое предупреждение

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По данным Укргидрометцентра, 3 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: