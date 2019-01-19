В Киеве ограничат движение на Северном мосту

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В Киеве на этих выходных, 19 и 20 января, будет ограничено движение на Северном мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение будет ограничено в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина с 09:00 до 20:00. Причина - ремонт перильного ограждения.

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Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, вчера около полудня станции Киевского метрополитена "Дорогожичи", "Сырец" и "Лукьяновская" закрыли для входа и выхода пассажиров. Причиной изменения в движении стала поломка поезда.

Через полчаса движение поездов на зеленой ветке метро возобновилось в обычном режиме.