В Киеве открыли мост на Владимирской горке: на нем снова заменили стекло – фото

В Киеве после очередной замены стекла открыли пешеходно-велосипедный мост соединяющий Владимирскую горку и арку Дружбы народов. Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.

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Как отмечается, на мосту заменили поврежденный верхний слой стекла. Теперь он полностью открыт для посетителей.

В Киевавтодоре пишут, что по технологии на мосту установлены трехслойные стеклопакеты. Коммунальщики также сделали герметизацию и смонтировали защитную обойму между стыками и стеклопакетами.

"Приглашаем всех прогуляться по панорамным местами. Насладиться цветущим майским Киевом", – написали в Киевавтодоре.

Марк Сировой

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