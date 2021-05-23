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В Киеве открыли мост на Владимирской горке: на нем снова заменили стекло – фото

23.05.2021, 14:39
В Киеве открыли мост на Владимирской горке: на нем снова заменили стекло – фото - Фото
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

В Киеве после очередной замены стекла открыли пешеходно-велосипедный мост соединяющий Владимирскую горку и арку Дружбы народов. Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.

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Как отмечается, на мосту заменили поврежденный верхний слой стекла. Теперь он полностью открыт для посетителей.

В Киевавтодоре пишут, что по технологии на мосту установлены трехслойные стеклопакеты. Коммунальщики также сделали герметизацию и смонтировали защитную обойму между стыками и стеклопакетами.

"Приглашаем всех прогуляться по панорамным местами. Насладиться цветущим майским Киевом", – написали в Киевавтодоре.

Марк Сировой
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