В Киеве открыли мост на Владимирской горке: на нем снова заменили стекло – фото
23.05.2021, 14:39
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)
В Киеве после очередной замены стекла открыли пешеходно-велосипедный мост соединяющий Владимирскую горку и арку Дружбы народов. Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, на мосту заменили поврежденный верхний слой стекла. Теперь он полностью открыт для посетителей.
В Киевавтодоре пишут, что по технологии на мосту установлены трехслойные стеклопакеты. Коммунальщики также сделали герметизацию и смонтировали защитную обойму между стыками и стеклопакетами.
"Приглашаем всех прогуляться по панорамным местами. Насладиться цветущим майским Киевом", – написали в Киевавтодоре.
- Строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода обошлось Киеву в почти 420 млн грн.
- Вскоре после его открытия, 26 мая 2019 года, стекло на мосту покрылось трещинами. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил вандалов.
- В июле 2019 года на мосту треснули перила.
- В декабре 2020-го на мосту снова повредили стекло. Мэрия подозревала, что за этим стояли вандалы.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии