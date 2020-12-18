На пешеходном мосту в центре Киева снова повреждено стекло: мэрия подозревает вандалов

В Киеве, на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов, снова повреждено обзорное стекло. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Там рассказали, что повреждение стекла обнаружили работники КП Киевавтодормост.

Сейчас поврежденный участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя, сообщили в КГГА.

Вероятной причиной инцидента в мэрии назвали вандализм. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Все работы по восстановлению и замене стекла по гарантии выполнит подрядчик, из городского бюджета средства тратить не будут, заверили в КГГА.

Строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода обошлось Киеву в почти 420 млн грн.

Вскоре после его открытия, 26 мая 2019 года, стекло на мосту покрылось трещинами. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил вандалов.

В июле 2019 года на мосту треснули перила.

Вадим Ребрина

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