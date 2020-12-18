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На пешеходном мосту в центре Киева снова повреждено стекло: мэрия подозревает вандалов

18.12.2020, 17:34
На пешеходном мосту в центре Киева снова повреждено стекло: мэрия подозревает вандалов - Фото
Фото - Сегодня

В Киеве, на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов, снова повреждено обзорное стекло. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Там рассказали, что повреждение стекла обнаружили работники КП Киевавтодормост.

Сейчас поврежденный участок огражден. Сооружение находится под контролем балансодержателя, сообщили в КГГА.

Вероятной причиной инцидента в мэрии назвали вандализм. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Все работы по восстановлению и замене стекла по гарантии выполнит подрядчик, из городского бюджета средства тратить не будут, заверили в КГГА.

Вадим Ребрина
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