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В Киеве открыли удобный зал ожидания для украинских военных: фото

В Киеве открыли удобный зал ожидания для украинских военных: фото - Фото
Зал ожидания для украинских военных (Фото 1 - armyinform.com.ua)
01.10.2019, 15:18

Ранее это был зал ожидания для народных депутатов

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся зал ожидания для военнослужащих, который недавно переоборудовали из депутатской комнаты. Об этом сообщает ArmyInform

Председатель правления Укрзалізниці Евгений Кравцов заявил, что на протяжение двух недель будут открыты такие же залы в шести основных украинских городах.

Издание сообщает, что в новом зале ожидания созданы все условия для того, чтобы военные могли отдохнуть и привести себя в порядок. В помещении оборудованы санитарные комнаты, буфет, душ, камера хранения, библиотека.

Там установлены стиральная машины, гладильная доска с утюгом, кресла, телевизор, холодильник, розетки, Wi-Fi, камеры наблюдения. 

В комнате отдыха также будут обеспечивать условия для психологической реабилитации и досуга военных. 

Зал будет работать круглосуточно. 

  • 24 сентября сообщалось, что депутатские комнаты на ж/д вокзалах отдадут военным: фото.
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Евгений Кравцов военные зал ожидания
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