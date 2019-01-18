В Киеве пациента больницы подозревают в убийстве соседа по палате

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В одной из больниц Соломенского района Киева пациент избил соседа по палате, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции рассказали, что, по показаниям свидетелей происшествия, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После этого мужчина пошел отдыхать.

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Утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни.

Второй участник конфликта задержан. Им оказался 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.

По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В Донецкой области обнаружены тела двух военнослужащих ВСУ. Правоохранители выясняют причину смерти военных.