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18.01.2019, 18:54

В Киеве пациента больницы подозревают в убийстве соседа по палате

В Киеве пациента больницы подозревают в убийстве соседа по палате - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

По показаниям свидетелей происшествия, пациент криками мешал соседям по палате спать

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В одной из больниц Соломенского района Киева пациент избил соседа по палате, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции рассказали, что, по показаниям свидетелей происшествия, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После этого мужчина пошел отдыхать.

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Утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни.

Второй участник конфликта задержан. Им оказался 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.

По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

В Донецкой области обнаружены тела двух военнослужащих ВСУ. Правоохранители выясняют причину смерти военных. 

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Теги: больница, убийство, медицина, медобслуживание
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