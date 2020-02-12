В Киеве поставлен рекорд по сдаче новогодних елок на утилизацию

Фото: пресс-служба КГГА

В Киеве впервые за пять лет со времени начала работы пунктов приема новогодних елок поставлен рекорд по их сдаче на утилизацию. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Новогодние деревья транспортировали в 15 пунктов, которые функционировали в каждом районе столицы, всего с начала года пункты приема собрали 14 500 елок - втрое больше, чем в прошлом году.

Деревья переработают на щепу при помощи специального щепоизмельчителя, полученный материал будет использован весной для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе. Пункты работали до 1 февраля, но если кто-то не успел сдать елку, то специалисты ее примут в любое время.

15 пунктов приема открылись в Киеве 2 января.

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