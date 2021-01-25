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В Киеве появились дорожные знаки "смена покрытия": фото

25.01.2021, 13:16
В Киеве появились дорожные знаки
Знак смена покрытия (Фото – пресс-служба КГГА)

В Киеве начали устанавливать дорожные знаки "смена покрытия". Об этом рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов, сообщает пресс-служба КГГА.

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Новые знаки установлены на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

По словам Осипова, на улицах и дорогах Киева встречается разное покрытие, его резкая смена, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к аварии. Поэтому власти Киева разработали и инициировали включение в ПДД знака 1.40, увидев который водитель должен снизить скорость.

Пресс-служба КГГА отмечает, что подобные знаки действуют и на территории Евросоюза, например, в Латвии.

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Денис Юдин
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