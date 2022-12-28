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В Киеве продолжаются аварийные отключения света, в некоторых районах нет воды и тепла

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 11:07
В Киеве продолжаются аварийные отключения света, в некоторых районах нет воды и тепла - Фото
Depositphotos_электроэнергия

В разных районах столицы продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии. На утро 28 декабря без электроэнергии в Киеве остаются более 300 000 потребителей. Об этом в эфире Еспресо сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Он добавил, что в некоторых районах Киева также отсутствует водо- и теплоснабжение.

По словам замглавы КГГА, водо- и теплоснабжение отсутствует там, где происходит отключение электроэнергии. Это касается в первую очередь высотных домов, в которых вода должна подкачиваться помпами. Также это касается части котельных в городе, которые еще не успели оборудовать генераторами, уточнил Поворозник.

Читайте также: Отключения света. Укрэнерго удалось уменьшить дефицит, Киев получает стабильные объемы

Вадим Ребрина
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