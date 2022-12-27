Отключения света. "Укрэнерго" удалось уменьшить дефицит, Киев получает стабильные объемы
В Украине удалось уменьшить дефицит генерации в энергетической системе, Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Об этом сообщили глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
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В эфире национального телемарафона Кудрицкий заявил, что в последнее время удалось восстановить работу некоторых энергоблоков на ряде электростанций — это вместе с потеплением помогает уменьшить дефицит генерации в энергосистеме.
"Возвращение к плановым отключениям зависит от обстрелов, исходя из сегодняшней ситуации. Ночью электроэнергии хватает. Сегодняшний режим намного лучше, чем на прошлой неделе. Мы призываем граждан продолжать экономить потребление", — сказал он.
Коваленко также сообщил, что Киев получает стабильные объемы, но с ограничениями. Он отметил, что объемы удается равномерно распределить через временные схем переподключения сетей.
"Но сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет. Благо - Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная – сумасшедший сосед и его ракеты и иранские шахеды", — написал CEO Yasno.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины – выпустила 98 ракет и осуществила более 65 обстрелов из РСЗО.
- В ночь на 19 декабря Россия атаковала Киев "шахедами". Сбить удалось около 15 дронов, но несколько из них попали в один из объектов критической инфраструктуры.
- После этих обстрелов в столичном регионе возник острый дефицит электроэнергии, из-за которого киевские власти даже прекратили работу наземного электротранспорта.
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