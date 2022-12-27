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Отключения света. "Укрэнерго" удалось уменьшить дефицит, Киев получает стабильные объемы

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 22:22
Отключения света.
Опоры ЛЭП (Фото: EPA)

В Украине удалось уменьшить дефицит генерации в энергетической системе, Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Об этом сообщили глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

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В эфире национального телемарафона Кудрицкий заявил, что в последнее время удалось восстановить работу некоторых энергоблоков на ряде электростанций — это вместе с потеплением помогает уменьшить дефицит генерации в энергосистеме. 

"Возвращение к плановым отключениям зависит от обстрелов, исходя из сегодняшней ситуации. Ночью электроэнергии хватает. Сегодняшний режим намного лучше, чем на прошлой неделе. Мы призываем граждан продолжать экономить потребление", — сказал он.

Коваленко также сообщил, что Киев получает стабильные объемы, но с ограничениями. Он отметил, что объемы удается равномерно распределить через временные схем переподключения сетей. 

"Но сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет. Благо - Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная – сумасшедший сосед и его ракеты и иранские шахеды", — написал CEO Yasno.

Читайте также: Киев перевели на временные обходные схемы. Это улучшило электроснабжение в выходные 

Дмитро Гриниченко
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война Укрэнерго Сергей Коваленко владимир кудрицкий YASNO критическая инфраструктура отключения света
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