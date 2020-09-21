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В Киеве пять школ закрыты на карантин, детсады наполнены на 50% – Кличко

21.09.2020, 13:26
В Киеве пять школ закрыты на карантин, детсады наполнены на 50% – Кличко - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Киеве по одной школе из-за коронавируса закрыто в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах

В Киеве из-за коронавируса закрыты на карантин пять школ, сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, закрыты по одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах.

В 122 школах на самоизоляцию переведены 328 классов, где есть заболевшие ученики.

Всего в Киеве 267 заболевших COVID-19 школьников и 127 учителей.

В детских садах из-за случаев коронавируса временно закрыты 15 групп, наполненность детских садов – примерно 50%.

Денис Юдин
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