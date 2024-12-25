В Киеве станцию метро "Лыбедская" закрыли на вход из-за ботинка пассажира

На станции метро работают медики и специалисты по ремонту эскалаторов

Метро Киева (Фото: vechirniy.kyiv.ua)

В Киеве временно закрыта на вход станция метро "Лыбедская". Один из пассажиров остановил работу эскалатора своей обувью, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что на одном из эскалаторов, работавшем на спуск, пассажир заступил за ограничительную линию. Обувь попала в механизм эскалатора — и тот остановился.

На место вызвали скорую медицинскую помощь и специалистов по ремонту эскалаторов.

Отмечается, что станция работает на выход, а поезда совершают остановки на обеих колеях.

"Из-за капитального ремонта эскалатора №1 отсутствует резерв, чтобы обеспечить перевозку пассажиров. О возобновлении работы станции "Лыбедская" в обычном режиме сообщим дополнительно", – добавили в КГГА.