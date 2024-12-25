У Києві станцію метро "Либідська" закрили на вхід, постраждала дитина

У Києві станцію метро "Либідська" закрили на вхід, постраждала дитинадоповнено
У Києві тимчасово закрита на вхід станція метро "Либідська". Один із пасажирів зупинив роботу ескалатора своїм взуттям, повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Зазначається, що на одному з ескалаторів, що працював на спуск, пасажир заступив за обмежувальну лінію. Взуття потрапило в механізм ескалатора — і той зупинився.
На місце викликали швидку медичну допомогу й фахівців з ремонту ескалаторів.
Зазначається, що станція працює на вихід, а поїзди здійснюють зупинки на обох коліях.
"Через капітальний ремонт ескалатора №1 відсутній резерв, щоб забезпечити перевезення пасажирів. Про відновлення роботи станції "Либідська" у звичайному режимі повідомимо додатково", – додали у КМДА.
ДОПОВНЕНО О 19:47. У метрополітені зазначили, що пасажиром, який зупинив роботу ескалатора, виявилася дитина.
Через перехід за обмежувальну лінію на сходині ескалатора взуття дитини потрапило між нерухомим елементом (балюстрадою). Нога дитини застрягла. Близько 18:00 дитину звільнили та разом з бабусею передали лікарям швидкої.
Попередньо, зовнішніх пошкоджень та кровотечі немає, однак повну діагностику дитині проведуть у медичному закладі.
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