У Києві станцію метро "Либідська" закрили на вхід, постраждала дитина

На станції метро працюють медики та фахівці з ремонту ескалаторів

Метро Київа (Фото: vechirniy.kyiv.ua)

У Києві тимчасово закрита на вхід станція метро "Либідська". Один із пасажирів зупинив роботу ескалатора своїм взуттям, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що на одному з ескалаторів, що працював на спуск, пасажир заступив за обмежувальну лінію. Взуття потрапило в механізм ескалатора — і той зупинився.

На місце викликали швидку медичну допомогу й фахівців з ремонту ескалаторів.

Зазначається, що станція працює на вихід, а поїзди здійснюють зупинки на обох коліях.

"Через капітальний ремонт ескалатора №1 відсутній резерв, щоб забезпечити перевезення пасажирів. Про відновлення роботи станції "Либідська" у звичайному режимі повідомимо додатково", – додали у КМДА.

ДОПОВНЕНО О 19:47. У метрополітені зазначили, що пасажиром, який зупинив роботу ескалатора, виявилася дитина.

Через перехід за обмежувальну лінію на сходині ескалатора взуття дитини потрапило між нерухомим елементом (балюстрадою). Нога дитини застрягла. Близько 18:00 дитину звільнили та разом з бабусею передали лікарям швидкої.

Попередньо, зовнішніх пошкоджень та кровотечі немає, однак повну діагностику дитині проведуть у медичному закладі.